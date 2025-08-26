Lời khai của 2 nghi phạm trộm 20 điện thoại ở cửa hàng Điện Máy Xanh

Ngày 26/8, UBND xã Bình Giã (TPHCM) tổ chức khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân tham gia điều tra, phá nhanh vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại cửa hàng Điện Máy Xanh trong 36 giờ.

Trước đó, Công an xã Bình Giã (TPHCM) cho hay, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TPHCM phá nhanh vụ án trộm cắp điện thoại tại cửa hàng Điện Máy Xanh.

Lãnh đạo UBND xã Bình Giã tặng giấy khen cho đại diện 3 tập thể tham gia phá án (Ảnh: UBND xã Bình Giã).

Theo đó, khoảng 0h40 ngày 21/8, một thanh niên dùng dây dù leo lên mái, phá trần nhà rồi đột nhập vào cửa hàng Điện Máy Xanh (xã Bình Giã), lấy trộm 20 điện thoại trị giá 180 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM xác định Nguyễn Thanh Lâm (SN 1990, ở xã Phước Thái, Đồng Nai) và Trần Tiểu Long (SN 2004, ở xã Bình Trưng, Đồng Tháp) liên quan đến vụ việc.

Hai nghi can trộm điện thoại tại cơ quan công an (Ảnh: CA TPHCM).

Sau khi phối hợp với các địa phương Đồng Nai, Đồng Tháp, các trinh sát của Công an TPHCM đã tiếp cận 2 nghi phạm khi đang lẩn trốn ở xã Bình Trưng và xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai đã dùng xe máy chở nhau đến cửa hàng Điện Máy Xanh để trộm cắp. Long đứng ngoài canh gác, còn Lâm leo dây dù vào bên trong. Lực lượng chức năng đã thu hồi 20 chiếc điện thoại và 1 xe máy.

Công an xã Bình Giã tiếp tục điều tra vụ việc.