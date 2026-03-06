Cảnh sát xác minh clip xe biển xanh chở người “làm xiếc” trên quốc lộ

Ngày 6/3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đang xác minh một clip gây xôn xao dư luận, ghi lại cảnh xe tải biển số xanh chở người có hành vi "làm xiếc" khi đang lưu thông trên quốc lộ.

Clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy một ô tô tải mang biển số xanh di chuyển trên đường. Phía sau thùng xe có 2 người. Một người ôm trụ sắt đứng trong thùng xe, trong khi người còn lại đu ra ngoài thùng xe, bám vào trụ sắt với tư thế "làm xiếc" đầy mạo hiểm.

Cảnh người đàn ông ôm trụ sắt, vươn lên cao như làm xiếc khi xe đang di chuyển (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo nhận định của nhiều người dân địa phương, đoạn đường mà chiếc ô tô tải này di chuyển có thể là quốc lộ 14, đoạn qua địa phận xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Một cán bộ xã Đăk Hà xác nhận qua xem clip, đoạn đường nằm trên địa bàn xã.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 khẳng định đơn vị đã nắm được thông tin về clip.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương liên hệ với chính quyền địa phương để xác minh thông tin và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.