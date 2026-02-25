Xe 25 chỗ chở 61 người, chủ xe và tài xế bị phạt hơn 200 triệu đồng

Ngày 25/2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính tài xế điều khiển xe khách loại 25 chỗ nhưng chở đến 61 người.

Trước đó, tối 24/2, tại km160 quốc lộ 24, đoạn qua xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng Cảnh sát giao thông nhận tin báo về xe khách mang biển kiểm soát 50F-053.xx, có dấu hiệu chở quá số người và đi vào đường có biển cấm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế L.V.T. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã chốt chặn phương tiện để kiểm tra, xử lý. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe khách trên thuộc loại 25 chỗ nhưng chở đến 61 người, do tài xế tài xế L.V.T. (SN 1987, trú tại xã K’Bang, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Ngoài ra, phương tiện này còn vi phạm các lỗi như chạy không đúng tuyến vận tải được cấp phép và điều khiển phương tiện đi vào tuyến đường có biển báo cấm đối với loại xe đang điều khiển.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản xử phạt đối với các hành vi vi phạm nêu trên. Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện hơn 200 triệu đồng. Trong đó, tài xế bị phạt gần 59,7 triệu đồng, bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe; chủ phương tiện bị phạt 150 triệu đồng.