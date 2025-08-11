Đuổi bắt thanh niên vờ hỏi mua vàng rồi cướp giật ở TPHCM

Chiều 11/8, Công an phường Đông Hòa lấy lời khai một nam thanh niên để điều tra hành vi giả vờ hỏi mua vàng rồi cướp giật.

Nam nhân viên đuổi bắt nghi phạm vờ mua vàng rồi cướp giật (Ảnh: Người dân cung cấp).

Gần 14h ngày 11/8, một thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng K.T.V.6 trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) hỏi mua lắc vàng.

Trong lúc được nam nhân viên cho xem hai chiếc lắc, người này đeo một chiếc vào tay, bỏ chiếc còn lại vào túi quần rồi chạy ra xe nổ máy bỏ trốn.

Nam nhân viên lập tức lao ra bám vào xe khiến đối tượng mất lái, lao qua vỉa hè bên kia đường và ngã xuống. Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh chạy tới hỗ trợ khống chế, thu giữ tang vật.

Nghi phạm được bàn giao cho Công an phường Đông Hòa đưa về trụ sở lấy lời khai. Bước đầu, anh ta khai tên B. (25 tuổi, quê Cà Mau) và thừa nhận hành vi cướp giật.