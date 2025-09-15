Xử lý hơn 40 người lợi dụng giật cô hồn để lấy bàn cúng ở TPHCM

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với công an các địa phương xử lý hơn 40 người giật cô hồn vi phạm pháp luật.

Theo cảnh sát, những người bị xử lý vì có hành vi gây rối trật tự công cộng, cướp giật tài sản. Trong số này, có nhiều đối tượng bị bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự; số còn lại bị nhắc nhở, phạt hành chính.

Một số người bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi cướp giật tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, chiều 6/9, nhân viên cửa hàng PNJ (Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận) trên đường Âu Cơ, phường Tân Hòa, bày hoa quả, gà luộc, trầu cau, một số đồ cúng cô hồn cùng 200.000 đồng tiền mặt trên bàn inox.

Khi nhân viên cửa hàng vừa thắp nhang, một nhóm thanh niên chạy xe máy đến. Hai người xuống xe, chạy đến giật chiếc bàn khiến đồ cúng rơi vãi xuống đất, rồi cả nhóm tẩu thoát.

Đây là một trong số rất nhiều trường hợp người giật cô hồn không nhắm vào đồ cúng mà chỉ muốn lấy bàn ghế. Nhiều clip được người dân đăng tải trên mạng xã hội gây phản ứng trong dư luận.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Tân Hòa đã bắt khẩn cấp Mai Anh Kiệt (18 tuổi), Nguyễn Tuấn Hùng (17 tuổi, cùng ngụ phường Bảy Hiền), Hà Kim Bảo (17 tuổi, ngụ phường Tân Hòa) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo cảnh sát, các thanh niên đã lợi dụng việc giật cô hồn để lấy những chiếc bàn cúng nhằm mục đích bán lấy tiền tiêu xài.

Ngoài nhóm này, cảnh sát còn xử lý thêm nhiều vụ việc tương tự, bắt giữ, mời làm việc hơn 40 người. Nhà chức trách đang phân loại để xử lý các đối tượng về hành vi cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng.

Giật cô hồn là nét đẹp văn hóa của người Việt. Tuy nhiên, thời gian qua, văn hóa này đã ít nhiều bị "biến tướng" bởi một số đối tượng quá khích. Trước tình hình trên, Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần tuân thủ pháp luật, tránh lợi dụng việc giật cô hồn để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.