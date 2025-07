Bắt thanh niên vờ mua vàng rồi cướp giật ở TPHCM

Ngày 30/7, Công an TPHCM đang lấy lời khai đối với Trần Anh Dũng (31 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Dũng giả vờ mua vàng rồi ôm tài sản bỏ chạy (Ảnh: Cắt từ clip).

Trưa 29/7, Dũng đeo khẩu trang, chạy xe máy đến tiệm vàng trên đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ), hỏi mua vàng.

Khi được nhân viên đưa chiếc nhẫn trị giá khoảng 35 triệu đồng để xem, nghi phạm quan sát một lúc rồi bất ngờ cầm vàng chạy khỏi tiệm, leo lên xe máy tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, xác định Dũng là nghi phạm và tiến hành bắt giữ.

Cảnh sát đã thu giữ tang vật, tiếp tục mở rộng vụ án để điều tra.