Cảnh sát phong tỏa đường cả ngày để kiểm tra quán bar ở TPHCM

Đến hơn 16h30 ngày 21/1, hàng trăm cảnh sát vẫn đang phong tỏa một đoạn khoảng 100m trên đường Gò Dầu, quận Tân Phú để kiểm tra quán bar P.L..

Tại hai đầu đoạn đường bị phong tỏa, CSGT, bảo vệ dân phố, công an địa phương được huy động chốt chặn. Những người không có nhiệm vụ không được ra vào khu vực này.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, phía trong khu vực được cảnh sát phong tỏa để kiểm tra quán bar, có gần 10 xe khách từ 16 đến 30 chỗ đậu. "Các xe phục vụ chở cảnh sát và những người liên quan nằm trong diện điều tra", một cán bộ CSGT nói.

"Khoảng 1h sáng nay, tôi chạy xe qua khu vực thấy rất đông cảnh sát tập trung trước quán bar P.L.. Khoảng 30 phút sau, cảnh sát bắt đầu phong tỏa đoạn đường đến chiều nay", ông Nguyễn Công (51 tuổi, ngụ địa phương) cho biết.

Quá trình cảnh sát kiểm tra quán bar, nhiều người từ các nơi cũng tập trung về đây theo dõi. Trong số đó, có một số phụ huynh đến tìm thông tin về con đi chơi tại bar P.L. vào tối qua nhưng chưa về nhà.

Đến 16h15 cùng ngày, một ô tô biển xanh chạy đến trước quán bar. Các cán bộ trên phương tiện này đi thẳng vào quán bar một cách khẩn trương.

Một bảo vệ dân phố dùng gậy hướng dẫn các phương tiện đi vào hẻm để băng qua đoạn đường Gò Dầu bị phong tỏa.

Một nguồn tin cho biết, lực lượng kiểm tra quán bar P.L. do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an (C04) dẫn đầu, phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương, Công an TPHCM và Công an quận Tân Phú.