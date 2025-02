Bị bắt vì lên mạng mua súng với giá 30 triệu đồng

Ngày 21/2, Công an Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh điều tra của đơn vị này đã phát hiện, tổ chức điều tra, xử lý có hiệu quả nhiều vụ án, nổi bật là vụ án Trần Đức Thịnh cùng đồng phạm mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, xảy ra tại địa bàn quận Lê Chân, Hải Phòng.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 2/2023 đến tháng 2/2024, Trần Đức Thịnh (32 tuổi, ở quận Lê Chân, Hải Phòng) tham gia một hội nhóm chuyên đăng tải các nội dung bán súng bi, súng cồn, súng tự vệ trên ứng dụng Telegram, nên đã quen biết một đối tượng nam giới tên Mạnh "Trọc".

Thông qua gọi điện và nhắn tin trên ứng dụng Telegram, Mạnh "Trọc" nói có 1 khẩu súng muốn bán với giá 30 triệu đồng.

Trần Đức Thịnh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Thịnh đồng ý mua súng của Mạnh "Trọc" và thỏa thuận sẽ trả tiền sau, đồng thời thống nhất giao súng ở khu vực ngõ 78 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, vào ngày 28/2/2024.

Đến khoảng 15h30 ngày 28/2/2024, Thịnh gọi điện thoại cho Vũ Minh Nhật (29 tuổi, ở quận Lê Chân) để nhờ đi xe máy chở đến địa điểm lấy súng.

Khi Nhật và Thịnh đang đứng chờ ở đầu ngõ 78 Miếu Hai Xã thì có 1 xe ô tô màu trắng, nhãn hiệu Mazda CX5 đi đến, Thịnh bảo Nhật đi xe máy theo sau, còn Thịnh lên ô tô. Trên ô tô lúc này chỉ có Thịnh và người lái xe là nam giới tên Tùng Lâm.

Tùng Lâm là người đi giao súng thay Mạnh "Trọc", đồng thời cũng quen biết Thịnh qua ứng dụng Telegram.

Khi đi đến giữa số nhà 40-42 phố Miếu Hai Xã thì ô tô dừng lại, Thịnh và Tùng Lâm cùng đi ra phía sau mở cốp ô tô và Thịnh gọi Nhật đi xe máy tới.

Tại địa điểm trên, Thịnh, Nhật thấy trong cốp ô tô có 1 túi dạng túi đựng đồ câu cá màu rằn ri, phần đầu túi để lộ ra một đoạn nòng súng dạng súng trường khoảng 20cm.

Lúc này, Nhật cởi áo khoác ngoài màu đen đang mặc đưa cho Thịnh để bọc và che đầu súng lại.

Sau đó, Nhật lấy xe chở Thịnh ngồi sau ôm một số đồ (nhằm ngụy trang) cùng túi rằn ri bên trong đựng khẩu súng đi về nhà Nhật ở Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) cất giấu ở khu vực chân cầu thang tầng 1.

Đến khoảng 19h40 cùng ngày, Nhật điều khiển xe máy BKS 15B4-369.68 chở Thịnh ngồi sau ôm một số đồ (bên trong có túi màu rằn ri đựng khẩu súng) đem đi cất giấu ở một địa điểm khác. Tuy nhiên, trên đường đi hai đối tượng này đã bị cơ quan công an kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.

Tang vật của vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra xác định, hành vi của Trần Đức Thịnh và Vũ Minh Nhật phạm vào tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 2 bị can, đảm bảo đúng người, đúng tội

Mới đây, TAND TP Hải Phòng đã xét xử và tuyên phạt Trần Đức Thịnh 36 tháng tù giam và Vũ Minh Nhật 18 tháng tù cho hưởng án treo, cùng về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.