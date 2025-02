Làm rõ thông tin kẻ lạ đột nhập nhà dân, cầm kim tiêm nằm dưới gầm giường

Ngày 21/2, ông Trần Quốc Lương, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), cho biết, công an xã đang xác minh thông tin kẻ lạ mặt đột nhập nhà dân trên địa bàn.

Người trình báo vụ việc là chị N.T.C. (SN 1980, trú tại thôn Nhà Tài, xã Vĩnh Long). Chị C. cho biết, bản thân đóng cổng và cửa chính lúc 21h ngày 20/2, sau đó vào phòng hai con là T.T.T.M. (SN 2008) và T.T.T.V. (SN 2010) làm việc.

Đến 1h ngày 21/2, chị C. về phòng mình nghỉ ngơi.

Hình minh họa (Ảnh: Toàn Vũ).

Một lúc sau, chị C. thấy con gái hốt hoảng chạy qua hô hoán có người đột nhập. Bị phát hiện, kẻ lạ mặt vội bỏ chạy, nhảy qua hàng rào tẩu thoát. Kiểm tra dưới gầm giường các con, chị C. phát hiện một ống kim tiêm, bên trong chứa chất lỏng.

"Sau khi nhận tin trình báo, công an xã đã đến nhà chị C. kiểm tra. Vụ việc đang được xác minh, điều tra, vì vậy người dân cần bình tĩnh, nếu có thông tin hữu ích hãy chủ động cung cấp cho công an", ông Lương nói.