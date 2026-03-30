Cảnh sát phát hiện nhiều đối tượng buôn bán, tàng trữ 800 bình khí cười

Chiều 29/3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã liên tiếp triệt phá hai vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép khí cười (N2O), bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ 800 bình khí N2O.

Vụ việc đầu tiên xảy ra tại đường Lê Đình Lý, khi lực lượng chức năng kiểm tra hành chính Nguyễn Tuấn Anh (18 tuổi, tạm trú phường An Hải, Đà Nẵng) đang điều khiển xe máy. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện Tuấn Anh đang vận chuyển 10 bình khí cười được cất giấu tinh vi trong các bao hàng.

Bình khí cười được các đối tượng giấu trong bao tải (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua đấu tranh ban đầu, Tuấn Anh khai nhận vận chuyển số hàng trên theo yêu cầu của Lương Ngọc Văn (32 tuổi, cùng tạm trú phường An Hải) để giao cho khách. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ thêm 204 bình khí cười.

Mở rộng điều tra, cảnh sát tiếp tục phát hiện và thu giữ 90 bình khí cười khác được cất giấu trên một ô tô chở hàng đỗ tại khu vực đường Lê Văn Duyệt. Tổng số tang vật trong vụ việc này là 304 bình.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác của Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Cẩm Lệ đã bất ngờ ập vào bãi đỗ xe trên đường số 9, Khu công nghiệp Hòa Cầm, bắt quả tang nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hoàng (48 tuổi, trú Hưng Yên); Ngô Tấn Giang (26 tuổi) và Đặng Vũ Tới (27 tuổi), cùng trú Đà Nẵng, đang giao nhận 496 bình khí cười.

Qua xác minh ban đầu, số hàng này được vận chuyển từ phía Bắc vào Đà Nẵng để tiêu thụ theo sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Toàn (33 tuổi, trú Đà Nẵng). Các đối tượng bị bắt giữ khi đang chuyển hàng từ ô tô biển kiểm soát 89C-169.xx sang ô tô biển kiểm soát 92C-196.xx.