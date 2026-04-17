Cảnh sát ngăn chặn 2 nhóm hỗn chiến ở Lâm Đồng

Ngày 17/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị này đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý hai nhóm thanh thiếu niên liên quan đến vụ hỗn chiến.

Nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí đi gặp đối phương để giải quyết mâu thuẫn (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, vào 23h ngày 7/4, lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ thì nhận tin báo về việc hai nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị nhiều loại hung khí, hẹn gặp tại khu vực bờ đập thôn 8, phường Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, để giải quyết mâu thuẫn.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, xử lý vụ việc. Khi phát hiện công an, nhiều người ném lại hung khí rồi bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, toàn bộ thanh niên liên quan trong vụ việc bị công an mời về trụ sở làm việc.

Một phần hung khí bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua điều tra, công an xác định, do mâu thuẫn cá nhân giữa N.B.D. (SN 2007, trú tại xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng) và một người tên V. nên đã hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn. D. và V. sau đó cùng gọi thêm người, mang theo nhiều loại hung khí để chuẩn bị hỗn chiến.

Theo công an, có 22 người, trong đó có 8 học sinh liên quan vụ việc và đã bị xử lý theo quy định. Lực lượng chức năng thu giữ 4 xe máy cùng nhiều hung khí, trong đó có 5 dao, 3 dao rựa và một dao mác.