Cảnh sát khống chế thanh niên cướp giật tại tiệm vàng ở TPHCM

Ngày 29/4, Công an xã Phú Hòa Đông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Khoảng 14h ngày 28/4, một nam thanh niên (khoảng 20 tuổi), mặc trang phục xe ôm công nghệ, đến tiệm vàng P.H. trên tỉnh lộ 8 (xã Phú Hòa Đông).

Cảnh sát khống chế nam thanh niên cướp giật tài sản tại tiệm vàng trên tỉnh lộ 8 (Ảnh: Cẩm Quỳnh).

Tại đây, nam thanh niên vờ hỏi mua vàng. Khi nhân viên đưa mẫu ra cho xem, người này bất ngờ lấy một số vàng rồi nhanh chóng bỏ chạy, định lên xe tẩu thoát.

Phát hiện vụ việc, nhân viên tiệm vàng hô hoán, truy đuổi. Lúc này, nghi phạm bỏ lại xe máy và tháo chạy khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an xã Phú Hòa Đông phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt, trích xuất camera an ninh để truy xét. Nam thanh niên bị lực lượng chức năng khống chế ngay sau đó.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đưa nghi phạm đến hiện trường để thực nghiệm, phục vụ công tác điều tra.