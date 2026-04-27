Cần tiền trả nợ, nhân viên giao hàng hoang báo bị cướp ở TPHCM

Ngày 27/4, Công an xã Phú Giáo phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự lập hồ sơ, xử lý nam nhân viên giao hàng thuộc J&T Express về hành vi hoang báo bị cướp.

Nam nhân viên giao hàng hoang báo bị cướp (Ảnh: Công an cung cấp).

Một ngày trước, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo về tội phạm từ ông N.V.T. (SN 1970, ngụ địa phương) về việc con trai ông là Nguyễn Minh Cảnh (SN 2002) bị nhóm đối tượng cướp tài sản.

Làm việc với cảnh sát, Cảnh cho biết, bản thân là nhân viên giao hàng của cửa hàng J&T Express có địa chỉ tại ấp 1, xã Phú Giáo, TPHCM.

Khoảng 17h30 ngày 26/4, Cảnh chạy xe máy đi giao hàng cho khách. Khi đến đoạn đường giao thông nông thôn thuộc tổ 5, ấp Đồng Sen, xã Phú Giáo, anh ta bị 2 nam thanh niên khoảng 30 tuổi chạy xe máy đạp ngã xe và cướp đi số tiền 6-7 triệu đồng cùng chiếc điện thoại di động hiệu Realme.

Sau đó, Cảnh về nhà kể cho cha ruột nghe sự việc, nên ông T. đã đưa Cảnh đến Công an xã Phú Giáo trình báo.

Cảnh khai do cần tiền trả nợ nên hoang báo cướp (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an xã Phú Giáo phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin. Qua điều tra, các đơn vị xác định không có dấu hiệu của vụ cướp tài sản.

Lúc này, Cảnh khai nhận do cần tiền trả nợ nên đã báo tin sai sự thật rằng mình bị cướp tài sản, nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền hàng của cửa hàng J&T Express đem trả nợ cá nhân.