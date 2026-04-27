Bắt giữ tên cướp tài sản của phụ nữ trên cầu Rạch Miễu 2

Ngày 26/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra vụ cướp tài sản xảy ra trên cầu Rạch Miễu 2, khi một phụ nữ đang điều khiển xe máy đã bị đối tượng áp sát, đe dọa và cưỡng đoạt nhiều tài sản có giá trị.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 24/4. Nạn nhân là chị N.T.C.H. (SN 1987, ngụ xã Long Định), đang đi xe máy từ ngã tư Đồng Tâm hướng về cầu Rạch Miễu 2. Khi đến giữa cầu, chị H. bất ngờ bị một đối tượng đi mô tô áp sát, yêu cầu đưa tiền.

Cơ quan chức năng tiến hành thực nghiệm hiện trường ngày 25/4 (Ảnh: CTV).

Khi chị H. cho biết không mang theo tiền, đối tượng đã đe dọa sẽ đạp ngã xe nếu không đưa tiền. Hoảng sợ, chị H. buộc phải dừng xe và đưa 200.000 đồng. Tuy nhiên, đối tượng chê số tiền ít và tiếp tục cưỡng đoạt thêm 800.000 đồng cùng 6 tờ vé số mà nạn nhân đang cầm.

Chưa dừng lại, đối tượng còn lấy đi chiếc điện thoại di động của chị H. và tiếp tục giật chiếc túi xách mà chị đang đeo. Đối tượng đe dọa sẽ đâm chết nếu chị không chịu giao túi. Chị H. đành giao túi, để đối tượng lấy đi một chiếc máy tính bảng bên trong. Sau khi cướp được tài sản, đối tượng trả lại chiếc túi rỗng và nhanh chóng tẩu thoát về hướng cồn Thới Sơn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Thới Sơn đã khẩn trương vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ. Đến 20h50 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng gây án là Lê Văn Cang (SN 1985).

Tại cơ quan điều tra, Cang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện thêm một vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp trước đó.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, Lê Văn Cang là đối tượng có 4 tiền án. Năm 2013, Cang bị phạt 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Năm 2017, tiếp tục lĩnh 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Năm 2019, Cang bị phạt 9 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ. Các bản án này đều được chấp hành tại các trại giam Mỹ Phước và Phước Hòa.