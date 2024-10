Cảnh sát đột kích quán karaoke nổi tiếng Thanh Hóa

Ngày 3/10, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh kèm thông tin lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đột kích vào một quán karaoke tại huyện Hoằng Hóa, áp giải hàng chục thanh niên về cơ quan điều tra, trong đó có nhiều cô gái ăn mặc "mát mẻ".

Hình ảnh nhiều cô gái trẻ được áp giải về cơ quan công an để điều tra được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Fanpage Thanh Hóa Tôi Yêu).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Công an huyện Hoằng Hóa xác nhận việc lực lượng cảnh sát đột kích vào quán Karaoke - Massage G7 (xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa), đưa nhiều thanh niên về trụ sở làm việc.

Lãnh đạo Công an huyện Hoằng Hóa cho biết vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý, điều tra. Nguyên nhân nhóm thanh niên trên bị áp giải về trụ sở công an làm việc vẫn chưa được công bố.

Quán Karaoke - Massage G7 được đưa vào hoạt động khoảng 2 năm nay và khá nổi tiếng trên địa bàn.