Cảnh sát hóa trang xử lý nhóm quái xế ở Đồng Nai

Công an phường Chơn Thành (Bình Phước cũ) vừa xử lý 3 thanh niên vi phạm luật giao thông trên địa bàn.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, khu vực đường Cao Bá Quát giao với Nguyễn Văn Linh (giáp ranh phường Minh Hưng) thường xuyên xuất hiện nhóm thanh niên điều khiển xe máy, có hành vi lạng lách, bốc đầu xe.

Một thanh niên bốc đầu xe khiến người dân bức xúc (Ảnh: Phạm Diện).

Tổ cảnh sát trật tự đã hóa trang, mật phục, phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở phường Chơn Thành xác minh, truy xét.

Đến 10h ngày 22/4, khi nhóm thanh niên tiếp tục xuất hiện và có hành vi bốc đầu xe tại tuyến đường trên, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng để xử lý.

3 thanh niên cùng 3 chiếc xe máy được đưa về trụ sở công an (Ảnh: Công an phường Chơn Thành).

Kết quả, 3 thanh niên cùng 3 chiếc xe máy được đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Công an phường Chơn Thành đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát giao thông để xử lý theo quy định của pháp luật.