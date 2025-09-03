Bắt kẻ ném đá làm một người nước ngoài chấn thương sọ não

Ngày 3/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, các trinh sát hình sự đã bắt L.N.H.S. (SN 1991, trú tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi ném đá trúng một sinh viên Lào khiến người này chấn thương sọ não.

Sự việc xảy ra lúc 17h ngày 2/9, trên đường Tố Hữu (phường Nghĩa Lộ). Lúc này, một sinh viên quốc tịch Lào đang đi xe máy đã bị kẻ lạ mặt ném đá trúng đầu gây chấn thương sọ não. Phát hiện sự việc, người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc đến công an.

Cảnh sát khám xét nơi ở của S. và thu giữ nhiều hung khí (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cử hàng chục trinh sát điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Qua đó, cảnh sát xác định người có hành vi ném đá trúng sinh viên Lào là L.N.H.S.. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của S., cảnh sát thu giữ một gói ma túy đá cùng nhiều hung khí.

S. khai nhận gặp sinh viên Lào trên đường sau đó xảy ra mâu thuẫn do bất đồng ngôn ngữ. S. bực tức nên dùng đá ném vào đầu sinh viên Lào rồi điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo cảnh sát, S. có 2 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đối tượng này ra tù vào tháng 6.

Cảnh sát tiếp tục điều tra vụ việc.