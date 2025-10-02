Công an chỉ ra lý do nhiều sinh viên sập bẫy lừa đảo, bắt cóc online

Hàng trăm kịch bản lừa đảo, hàng nghìn mã độc

Trả lời câu hỏi của sinh viên về việc, có bao giờ nhận được cuộc gọi lừa đảo hay chưa, tại tọa đàm “Bảo vệ tài chính cá nhân - Làm chủ đồng tiền”, diễn ra tại ĐH Bách khoa Hà Nội ngày 2/10, Đại tá, TS Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm huấn luyện, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết, hầu như ai cũng nhận được cuộc gọi lừa đảo, cùng với vô vàn mã độc.

Hơn 1.000 sinh viên trong khán phòng cũng chỉ 2 người cho biết chưa nhận được cuộc gọi lừa đảo.

“Đánh vào bản năng của con người là sự sợ hãi và lòng tham, đối tượng lừa đảo sử dụng hàng trăm kịch bản với vô vàn mã độc.

Các đối tượng này tập trung xây dựng kịch bản từ hướng tình cảm, đầu tư tài chính, thậm chí đánh vào sự sợ hãi thông qua việc đe dọa liên quan đến pháp luật”, Đại tá Nguyễn Hồng Quân cho biết.

Đại tá, TS Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm huấn luyện, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Ảnh: Ng. Huê).

Chuyên gia này cho hay, hiểu được tâm lý của giới trẻ muốn tạo thêm thu nhập cá nhân, nên các đối tượng xấu tìm cách dụ dỗ tham gia những nhiệm vụ đơn giản như like (thích) hay chia sẻ một bài viết. Có nhiều trường hợp làm theo đã bị lừa hàng chục tỷ đồng.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân, thời gian qua, công an Việt Nam đã nỗ lực và nhiều lần bắt giữ thành công hàng trăm đối tượng người Việt phạm tội ở nước ngoài, trong đó có người vừa là nạn nhân vừa là đối tượng lừa đảo.

Tình trạng lừa đảo qua mạng phần lớn xuất phát từ các đường dây, tập đoàn tội phạm hoạt động ở nước ngoài như Campuchia, Myanmar, Philippines, Trung Đông…

Khi tiền đã chuyển vào tài khoản của chúng, gần như ngay lập tức bị rút sạch, khiến việc lấy lại rất khó. Sau khi bị lừa một lần, nhiều đối tượng còn dựng tiếp kịch bản “giúp lấy lại tiền” để tiếp tục chiếm đoạt.

Thế nhưng khi sinh viên làm theo các bước để lấy lại tiền, các em không ngờ lại rơi vào kịch bản bị lừa đảo tiếp theo.

PGS.TS Phạm Thanh Huyền, Trưởng ban Công tác sinh viên, ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Ng. Huê).

Không nên đơn độc

Mang đến tọa đàm câu chuyện bị lừa đảo từ gia đình mình, PGS.TS Phạm Thanh Huyền, Trưởng ban Công tác sinh viên, ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay, chính bố chồng cô cũng bị lừa đảo qua mạng.

“Một lần tôi nhận được cuộc gọi từ đối tượng lạ, cho biết số căn cước của tôi đang dính vào đường dây rửa tiền tại Đà Nẵng. Tôi bình tĩnh bảo đầu dây bên kia báo công an ngay đi, tôi cũng đang muốn báo với cơ quan công an. Ngay lập tức bên kia cúp máy. Tôi đã thoát bọn lừa đảo”, PGS.TS Phạm Thanh Huyền chia sẻ.

Thế nhưng vài ba hôm sau, chính bố chồng của cô bị mất 8,6 triệu đồng khi đối tượng lừa đảo giả danh con gái ông ở nước ngoài nhắn tin cần chuyển tiền. Khi gia đình phát hiện ra, đối tượng đã xóa toàn bộ tài khoản.

Mới đây nhất, dù nhà trường đã nhiều lần khuyến cáo không tham gia khảo sát bằng giấy, một sinh viên vẫn tham gia.

Sinh viên này tiếp tục nhận được cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng, dọa sẽ bị cho đi tù 27 ngày vì liên quan đến đường dây lừa đảo.

Được biết sinh viên này đã mất toàn bộ 6 triệu đồng trong tài khoản. Đến khi kẻ lừa đảo yêu cầu thêm 450 triệu, em mới tỉnh ngộ và cầu cứu nhà trường.

Ngoài ra, một số sinh viên khác sập bẫy lừa đảo bởi chiêu thức lừa chứng minh tài chính khi học trao đổi nước ngoài.

Nhiều sinh viên sập bẫy lừa đảo bởi các chiêu thức tinh vi (Ảnh: Ng. Huê).

Bà Huyền cho biết, nhà trường không gọi điện yêu cầu chứng minh bất cứ yêu cầu nào, bởi ĐH Bách khoa Hà Nội đã đứng ra để bảo lãnh cho sinh viên, các em chỉ việc đăng ký, mọi thủ tục đã có nhà trường.

Sở dĩ mang đến các câu chuyện trên bởi theo bà Huyền, sinh viên vốn thông minh và được trang bị nhiều kiến thức nhưng nhiều em vẫn bị lừa bởi các em còn thiếu kĩ năng sống. Nếu không làm gì sai, các em không phải sợ.

“Khi bị dọa dẫm qua mạng, các bạn cần giữ bình tĩnh, liên hệ ngay với nhà trường hoặc cơ quan công an gần nhất. Ban Công tác sinh viên luôn cam kết hỗ trợ sinh viên 24/7", PGS.TS Phạm Thanh Huyền nói.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân cũng khẳng định, không thể chống được lừa đảo bởi chúng chủ động tiếp cận người bị lừa.

Vậy nên, theo chuyên gia này, tốt nhất cần chủ động phòng tránh. Ông khẳng định, chúng ta không thể không thực hiện các giao dịch số nhưng phải cẩn trọng và không bao giờ được tự đặt mình vào sự đơn độc để đối diện.