Cản trở xe chở thiết bị điện gió, hai phụ nữ bị khởi tố

Ngày 1/11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố bị can đối với Hồ Thị Thiện (47 tuổi) và Hồ Thị Hương (27 tuổi), cùng trú tại thôn KLu, xã Đakrông, Quảng Trị, về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, ngày 28/4, Thiện và Hương có hành vi la hét, cản trở phương tiện chở thiết bị điện gió lưu thông qua địa bàn xã Đakrông, gây ách tắc giao thông và mất trật tự công cộng.

Mặc dù được chính quyền cùng lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động nhưng hai người này không chấp hành, có biểu hiện chống đối.