Khởi tố vụ gây rối làm 5 chiến sĩ bị thương khi bảo vệ thiết bị điện gió

Dân trí Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng sau sự việc 5 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương, phải vào viện.

Ngày 25/8, Thượng tá Hồ Sỹ Nhung - Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan đến vụ việc 5 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương ở xã Húc, cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hóa đã khởi tố vụ án "gây rối trật tự công cộng".

Vụ gây rối trật tự khiến 5 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương.

"Trước mắt, cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, đồng thời đang làm rõ thêm các tội danh khác. Nếu có dấu hiệu tội cố ý gây thương tích hoặc chống người thi hành công vụ, thì cơ quan điều tra sẽ có các bước xử lý tiếp theo", lãnh đạo Công an huyện Hướng Hóa cho hay.

Lãnh đạo Công an huyện Hướng Hóa cho biết, đến nay lực lượng công an đã khoanh vùng, làm rõ được một số người liên quan tới vụ việc.

Lãnh đạo Công an Quảng Trị động viên cán bộ bị thương (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Ngày 24/8, lãnh đạo huyện Hướng Hóa và Công an tỉnh Quảng Trị đã đến thăm hỏi, động viên 5 cán bộ chiến sĩ công an bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, vào chiều tối 23/8, trong quá trình đảm bảo an ninh cho việc vận chuyển thiết bị của dự án nhà máy điện gió Hoàng Hải Quảng Trị (tại xã Húc, huyện Hướng Hóa), lực lượng công an đã bị một số đối tượng tấn công, ném đá khiến 3 cán bộ Công an xã Húc và 2 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Trị bị thương và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị.

Đăng Đức