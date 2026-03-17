Cầm cố điện thoại rồi đến công an báo bị cướp

Ngày 17/3, Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chị V.H.Q. (SN 1998, trú tại phường Pleiku, Gia Lai) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật đến cơ quan công an.

Trước đó, người phụ nữ đến trình báo việc bị 2 đối tượng cướp giật túi xách khi đang lưu thông trên đường Yết Kiêu, phường Thống Nhất. Theo chị Q., trong túi xách có một điện thoại iPhone 16 Pro Max và tiền mặt.

Tiếp nhận tin báo, công an đã xác minh và truy tìm các đối tượng liên quan. Qua kiểm tra hệ thống camera an ninh và xác minh thực tế, lực lượng chức năng không phát hiện dấu hiệu của vụ cướp nào xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, lời khai của người trình báo cũng xuất hiện nhiều điểm mâu thuẫn.

Chị Q. sau đó đã thừa nhận do gặp khó khăn tài chính nên mang điện thoại đi cầm cố để lấy tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân. Lo sợ gia đình phát hiện, chị đã dựng chuyện bị cướp.

Căn cứ hành vi vi phạm, Công an phường Thống Nhất đã lập biên bản và xử phạt chị Q. 3,5 triệu đồng.