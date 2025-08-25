Thiếu nữ 18 tuổi bị "bắt cóc online" được giải cứu thần tốc

Chiều ngày 24/8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ và Công an phường Việt Trì tiếp nhận tin báo về việc D.T.L. (18 tuổi, phường Việt Trì) bị một đối tượng giả danh công an gọi điện thoại qua Zalo đe dọa có quan đến một vụ án ma túy, rửa tiền.

Đối tượng yêu cầu L. giữ bí mật, không kể với bất kỳ ai và phải làm theo mọi hướng dẫn nếu không sẽ bị bắt giam, đi tù.

Đối tượng giả danh công an tống tiền gia đình L. bằng các hình ảnh nhạy cảm (Ảnh: Công an cung cấp).

L. bị đối tượng dọa nạt cung cấp tài khoản Zalo, mật khẩu để chiếm quyền sử dụng; đồng thời yêu cầu bắt taxi đến một nhà nghỉ cách xa gia đình, không được liên hệ với người thân.

Tại đây, đối tượng trên bắt cô gái này cởi quần áo, la hét, giả là bị bắt cóc để quay clip.

Những hình ảnh nhạy cảm của L. được gửi về cho gia đình với yêu cầu tiền chuộc 350 triệu đồng vào chính số tài khoản của cháu L. mà trước đó các đối tượng đã chiếm đoạt.

Ngay khi nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp giải quyết.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an phường Việt Trì đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nên chỉ sau gần 40 phút đã giải cứu thành công, đưa D.T.L. trở về với gia đình an toàn, không gây thiệt hại về tài sản.

D.T.L. làm việc với công an sau khi được giải cứu thành công (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định cơ quan chức năng không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc các tài khoản mạng xã hội. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, Zalo, Facebook… cho người lạ.

Khi xảy ra các tình huống tương tự, người dân cần báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.