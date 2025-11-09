Cầm cố, cho thuê thẻ CCCD bị phạt tới 10 triệu đồng

Từ ngày 15/12, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực.

Theo điểm b, khoản 4, Điều 11 Vi phạm quy định về cấp, quản lý, sử dụng thẻ CCCD, thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước, hành vi cầm cố, nhận cầm cố thẻ CCCD, thẻ căn cước... hoặc giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại, sẽ bị phạt 8-10 triệu đồng.

Thẻ CCCD (Ảnh minh họa: C.A.).

Mức phạt trên cũng áp dụng cho hành vi thuê, cho thuê thẻ CCCD, thẻ căn cước...

Hành vi sử dụng thẻ CCCD giả, thẻ căn cước giả, căn cước điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giả... hoặc sử dụng thẻ CCCD, thẻ căn cước đã hết giá trị sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật cũng sẽ bị phạt 8-10 triệu đồng.

Ngoài bị phạt, người vi phạm còn bị tịch thu tang vật, buộc nộp lại thẻ CCCD, thẻ căn cước... và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.