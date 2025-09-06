Các cô gái bị ép phục vụ tại quán nhậu và karaoke, không nghe sẽ bị bán

Ngày 6/9, theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phối hợp cùng Tòa án nhân dân cùng cấp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi.

Các bị cáo bị xét xử gồm: Cao Quý Duy (32 tuổi), Nguyễn Khoa Khang (22 tuổi), Đinh Ngọc Vĩnh (21 tuổi), Trần Xuân Nghĩa (31 tuổi), Phạm Hoàng Thạch (30 tuổi), Trịnh Thị Tơ (45 tuổi) và Lê Văn Phê (34 tuổi), cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk.

Các bị cáo trong vụ án mua bán người tại phiên tòa (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).

Theo cáo trạng, đầu tháng 4/2024, Duy, Khang và Vĩnh thuê một căn nhà ở xã Ea Đah làm địa điểm chứa chấp nhân viên nữ để phục vụ rót bia cho khách tại các quán nhậu, quán karaoke trên địa bàn huyện Krông Năng (nay là xã Krông Năng) nhằm thu tiền bất chính.

Các nhân viên này đi làm dưới sự giám sát chặt chẽ của các đối tượng. Nếu không hợp tác sẽ bị phạt tiền hoặc bị nhóm này bán cho các cơ sở kinh doanh khác.

Tháng 4/2024, nhóm đối tượng bán 3 nhân viên cho Nghĩa và Tơ. Trong đó, có người dưới 16 tuổi.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Cao Quý Duy 30 năm tù về tội Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi.

Bị cáo Nguyễn Khoa Khang 20 năm tù về tội Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi.

Bị cáo Đinh Ngọc Vĩnh 14 năm tù về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Bị cáo Trần Xuân Nghĩa 14 năm tù về tội Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi.

Các bị cáo Phạm Hoàng Thạch và Trịnh Thị Tơ mỗi bị cáo 7 năm tù về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Bị cáo Lê Văn Phê 5 năm tù về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.