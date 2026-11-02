Sáng 2/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và 187 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền trốn thuế,... Phiên tòa tiếp tục với phần hỏi của các luật sư.

Mr Pips đề nghị sớm thanh lý xe sang, xử lý tài sản ở nước ngoài

Trả lời câu hỏi của luật sư về việc khắc phục hậu quả vụ án, bị cáo Phó Đức Nam cho biết sẵn sàng sử dụng toàn bộ tài sản của bản thân để bồi thường thiệt hại cho các bị hại.

Trước bục khai báo, Nam đề nghị HĐXX sớm xem xét, cho phép thanh lý những tài sản được coi là "tiêu sản", đặc biệt là các ô tô hạng sang, siêu xe đang bị thu giữ vì những tài sản này dễ mất giá theo thời gian.

Do đó, Mr Pips mong muốn được xử lý, bán thanh lý càng sớm càng tốt để thu hồi tiền, phục vụ việc khắc phục hậu quả vụ án.

Ngoài số tài sản trong nước, Phó Đức Nam còn đề nghị HĐXX xem xét phương án xử lý 2 bất động sản mà bị cáo đã mua tại Campuchia, 2 tài khoản ngân hàng tại quốc gia này với số tiền khoảng 700.000 USD và một tài khoản ngân hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ để có thêm nguồn tiền bồi thường cho các bị hại.

Liên quan đến trách nhiệm của các đơn vị trung gian thanh toán, luật sư bào chữa cho Phó Đức Nam đề nghị HĐXX triệu tập đại diện các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian có liên quan đến vụ án như 9Pay.

Bị cáo Phó Đức Nam (Ảnh: Minh Phương).

Luật sư cho biết đây là những đơn vị có vai trò quan trọng trong quá trình luân chuyển dòng tiền, do đó cần có mặt tại phiên tòa để làm rõ các vấn đề liên quan.

Bên cạnh đó, luật sư cũng đề nghị xem xét trách nhiệm của các đơn vị này, thậm chí cân nhắc việc khởi tố nếu có căn cứ, nhằm tránh bỏ lọt tội phạm.

Trước đề nghị trên, thư ký phiên tòa cho biết các công ty trung gian thanh toán đã được triệu tập nhưng không có mặt và đều có đơn xin xét xử vắng mặt.

Trình bày thêm về vấn đề này, Phó Đức Nam cho biết trong quá trình vận hành các sàn giao dịch, nhiều khách hàng đã thực hiện việc nạp, chuyển tiền thông qua các cổng thanh toán trung gian như Ngân lượng, 9Pay.

Tại tòa, Mr Pips cũng đề nghị cơ quan điều tra cần làm rõ dòng tiền từ tài khoản của các khách hàng sau khi đi qua những ví điện tử của các cổng thanh toán đã được chuyển đến đâu.

"Có khách hàng nạp lần đầu vào sàn của bị cáo nhưng những lần sau đó lại vào các ví, sàn khác, không thể tính cả cho bị cáo", Mr Pips trình bày.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ tại tòa (Ảnh: Minh Phương).

Cũng trong phần trả lời luật sư, Mr Pips cho biết mặc dù có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995, trú tại TPHCM) nhiều năm, hai người chung sống với nhau như vợ chồng, song bị cáo khẳng định không tiết lộ cho bạn gái biết về công việc thực tế của mình.

"Tâm có hỏi bị cáo: "Anh làm gì mà nhiều tiền thế?". Bị cáo chỉ cười và không nói gì", Nam khai trước tòa.

Phó Đức Nam cho biết dù giao cho bạn gái quản lý, cất giữ tiền và tài sản nhưng mọi quyết định liên quan đến việc sử dụng số tài sản này đều do bản thân bị cáo đưa ra.

Mr Hunter nêu hai căn cứ để xác định chính xác các bị hại

Cũng trong phiên xét hỏi sáng 2/11, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) đề nghị HĐXX xem xét, rà soát lại danh sách bị hại để xác định chính xác trách nhiệm của từng bị cáo.

Mr Hunter trình bày, sau khi các sàn giao dịch được mở ra, có nhiều người tự tham gia đầu tư mà không thông qua việc mời chào, tư vấn của nhóm bị cáo.

Đối với những trường hợp này, Ngọ cho rằng các bị cáo không được hưởng lợi nên cần xem xét lại việc xác định trách nhiệm bồi thường.

Bị cáo đưa ra hai căn cứ để xác định những nhà đầu tư có liên quan trực tiếp đến hoạt động của nhóm mình: Thứ nhất, nhà đầu tư mở tài khoản thông qua đường link có mã IP của bị cáo hoặc người quản lý vùng. Thứ hai, nhà đầu tư có trao đổi, nhắn tin với bộ phận chăm sóc khách hàng và bị thúc giục nạp tiền vào tài khoản.

Lê Khắc Ngọ cho rằng cần căn cứ vào những yếu tố này để xác định đúng các bị hại và trách nhiệm của những người liên quan.

Về việc khắc phục hậu quả, Lê Khắc Ngọ khai sẵn sàng sử dụng khối tài sản 142kg vàng để bồi thường cho các bị hại trong vụ án.

Tuy nhiên, đối với khoản tiền 18,3 tỷ đồng đã đưa cho vợ cũ là Ngô Thị Thêu, bị cáo đề nghị được nhận lại để phục vụ việc nuôi dưỡng con.

Ngọ khẳng định có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh khoản tiền 18,3 tỷ đồng này không có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.