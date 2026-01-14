Cả 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam đã bị bắt

Liên quan vụ 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam, ngày 14/1, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Công an tỉnh An Giang đã đưa phạm nhân thứ 4 là La Hoàng Hôn (21 tuổi, quê Cần Thơ) trở lại nơi giam giữ.

Như vậy, cả 4 phạm nhân Võ Ngọc Sơn (20 tuổi), Nguyễn Minh Luân (34 tuổi), cùng quê An Giang; Bạch Thanh Lên (21 tuổi, quê Cần Thơ) và La Hoàng Hôn, đều đã bị bắt sau khi trốn khỏi trại tạm giam.

Từ trái qua là Luân, Lên, Sơn và Hôn. Trong đó, Lên bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà ở Cần Thơ. Còn Sơn, Luân và Hôn ra đầu thú sau khi công an phát lệnh truy nã (Ảnh: Công an cung cấp).

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 8/1, tại Phân trại tạm giam Giồng Riềng (Cơ sở 1, Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh An Giang), cán bộ quản giáo tiến hành kiểm diện, ghi nhận buồng giam số 3 vẫn đủ quân số.

Tuy nhiên, đến 6h30 ngày 9/1, các đối tượng Sơn, Lên, Hôn (tội Tàng trữ trái phép chất ma túy) và Luân (tội Hiếp dâm) đang bị giam tại buồng số 3, đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Đến ngày 10/1, Công an tỉnh An Giang đã ban hành quyết định truy nã toàn quốc 4 đối tượng nói trên về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.