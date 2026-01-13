Phạm nhân trốn 3 ngày ngay trong trại giam, bị bắt khi lẻn ra tìm thức ăn

Ngày 13/1, Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an), đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp, cho biết cơ quan này đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Phạm nhân Huỳnh Văn Đời (Ảnh: CTV).

Phạm nhân được tìm thấy trong khu vực sản xuất thuộc khuôn viên của trại giam sau 3 ngày bỏ trốn. Thời điểm phát hiện, tình trạng sức khỏe phạm nhân ổn định.

Theo Trại giam Phước Hòa, Đời là phạm nhân đang chấp hành mức án một năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Chiều 10/1, Đời lợi dụng sơ hở trong lúc lao động tại phân trại K2 để bỏ trốn.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Trại giam Phước Hòa phối hợp các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp triển khai công tác truy tìm phạm nhân, đồng thời ra quyết định truy nã phạm nhân.

Trong thời gian bỏ trốn, Đời không ra khỏi khu vực trại giam mà lẩn trốn ngay trong khu vực sản xuất.

Do đói và khát, bị muỗi cắn, sáng 13/1, Đời rời khu vực đang lẩn trốn để đi tìm thức ăn và bị cán bộ trại giam phát hiện, bắt giữ.