Bóc gỡ màn kịch “thiên thạch” giá 11 tỷ, 4 đối tượng bị bắt

Ngày 19/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Các bị can gồm Man Thăng Long (50 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên), Tô Minh Quảng (50 tuổi, trú tại phường Đồng Xoài, tỉnh Quảng Nam), Vương Cường (50 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) và Mai Văn Cường (43 tuổi, trú tại xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Theo cơ quan điều tra, ngày 3/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn tố giác của bà D.T. (trú tại Hà Nội) về việc bị một số đối tượng lừa mua “thiên thạch” giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng.

Hai bị can trong vụ án (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Quá trình điều tra cho thấy, đầu năm 2025, Man Thăng Long lên mạng xã hội, thấy nhiều người có nhu cầu mua “thiên thạch” với giá cao nên nảy sinh ý định làm giả để bán, chiếm đoạt tiền. Sau khi làm giả được một viên “thiên thạch”, Long bàn bạc với Mai Văn Cường và Vương Cường tìm người mua, chủ yếu nhắm vào những người có điều kiện kinh tế và tin vào yếu tố thần bí của loại vật thể này.

Khi tìm được “con mồi”, Long không trực tiếp xuất hiện mà gọi Tô Minh Quảng từ miền Nam ra, đóng vai chủ hàng để ký hợp đồng mua bán. Để tạo lòng tin, các đối tượng yêu cầu người mua phải giao dịch tại địa điểm do chúng chỉ định, đồng thời đưa ra yêu cầu phải làm lễ cúng trước khi mua bán.

Theo cảnh sát, trong lúc giao dịch, Long sử dụng thủ thuật tinh vi để đánh tráo, che mắt người mua. Sau đó, “thiên thạch” giả được niêm phong trong két sắt và bên mua không được tự ý mở. Nếu muốn mở niêm phong, người mua phải mời chính các đối tượng đến nhà làm lễ. Mỗi lần bị yêu cầu mở niêm phong, nhóm này đều viện cớ để trì hoãn.

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Bằng thủ đoạn trên, trong tháng 5/2025, các đối tượng đã lừa gia đình bà T. chuyển tổng cộng 11 tỷ đồng. Đến tháng 3 năm nay, nghi ngờ bị lừa, nạn nhân mới làm đơn trình báo cơ quan công an.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các bị can, cơ quan điều tra thu giữ gần 1,6 tỷ đồng tiền mặt; 2 ô tô có tổng trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng được xác định mua từ tiền chiếm đoạt; 4 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu phục vụ hành vi lừa đảo.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi giao dịch, mua bán kim loại quý, đá quý hoặc các vật phẩm được quảng cáo có giá trị lớn, hiếm có. Việc mua bán nên thực hiện tại cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và tuân thủ quy định pháp luật. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được xử lý kịp thời.