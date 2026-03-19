Việt Nam thông tin vụ "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa bị bắt

Chiều 19/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời báo chí về thông tin ông Chu Đăng Khoa (được biết đến với biệt danh là "đại gia kim cương") bị bắt tại Nam Phi với cáo buộc buôn lậu sừng tê giác.

Bà Hằng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã liên hệ với các cơ quan chức năng của sở tại để xác minh thông tin, thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp và đang tiếp tục phối hợp với giới chức sở tại để xử lý sự việc theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Chu Đăng Khoa (Ảnh: Facebook/Dailymaverick).

Bà Hằng cho hay là quốc gia tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học, Công ước về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã, chống buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật và triển khai nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ và xử phạt nghiêm khắc các hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Trước đó, ngày 12/3, cơ quan chức năng của Nam Phi cho biết 2 công dân Việt Nam là Chu Đăng Khoa và Trần Huy Bảo bị bắt giữ với cáo buộc liên quan hoạt động buôn bán động vật hoang dã.