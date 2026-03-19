Dùng xà beng đánh con rể tử vong, bố vợ lĩnh án 14 năm tù

Ngày 19/3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo A’Rơng (SN 1958, trú tại phường Hội Phú, Gia Lai) 14 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 17/8/2025, anh T. (SN 1980, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú, con rể ông A'Rơng) đi nhậu về. Thấy nhà bố vợ không bật điện nên anh sang hỏi thăm.

Bị cáo A'Rơng thời điểm bị công an bắt giữ (Ảnh: Chí Anh).

Khi anh T. đến cửa nhà, ông A'Rơng đã lớn tiếng chửi bới. Tức giận, anh T. lấy dao ném vào mái nhà bố vợ. Thấy hối hận về hành động này, anh T. định vào nhà xin lỗi ông A'Rơng.

Thấy con rể vào, A'Rơng liền cầm xà beng đập mạnh vào đầu khiến anh T. ngã xuống. Dù bị thương chảy máu ở đầu, nạn nhân không đi cấp cứu mà vào giường nằm ngủ.

Đến khoảng 1h ngày 18/8/2025, người thân phát hiện anh T. đã tử vong. Kết quả khám nghiệm xác định, nạn nhân tử vong là do chấn thương sọ não.