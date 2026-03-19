Gã đàn ông “phê thuốc” tấn công CSGT lĩnh án tù

Ngày 19/3, Tòa án nhân dân khu vực 1, thành phố Huế đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Đức Hạnh (SN 1993, trú tại phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) về tội Chống người thi hành công vụ. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hạnh 12 tháng tù về tội danh nêu trên.

Bị cáo Lê Đức Hạnh tại phiên tòa xét xử tội Chống người thi hành công vụ (Ảnh: Ngọc Minh).

Theo cáo trạng, lúc 16h30 ngày 30/10/2025 (thời điểm này Huế đang xảy ra mưa lũ lớn), tổ công tác Đội 2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Huế làm nhiệm vụ phân luồng tại khu vực cầu Vỹ Dạ, phường Vỹ Dạ.

Do lượng phương tiện qua cầu đông, nhiều ô tô đỗ trên cầu Vỹ Dạ để tránh lũ khiến giao thông ùn tắc. Trong lúc điều tiết, phân luồng giao thông, lực lượng chức năng phát hiện Lê Đức Hạnh điều khiển xe máy đi sai phần đường nên ra hiệu lệnh yêu cầu quay đầu để bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, Hạnh không chấp hành, còn có lời lẽ chống đối, lách xe bỏ đi. Chạy được khoảng 30m, bị cáo bất ngờ dừng xe, quay lại lao đến tấn công ông Phạm Quang Anh, cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Hạnh đá vào vùng bụng dưới khiến ông Anh quỳ xuống đường, rồi tiếp tục đấm liên tiếp vào vùng mặt. Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ cùng người dân đã khống chế, bắt giữ Hạnh đưa về trụ sở Công an phường Vỹ Dạ.

Vụ việc khiến ông Phạm Quang Anh bị xây xát ở đầu gối trái và vùng dưới gò má bên phải, phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm hoạt động đúng đắn của lực lượng thi hành công vụ, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, Công an thành phố Huế đã khởi tố đối tượng Lê Đức Hạnh về tội Chống người thi hành công vụ. Cơ quan chức năng đã thử nhanh, kết quả Lê Đức Hạnh dương tính với ma túy đá và cần sa, vi phạm nồng độ cồn 0,094mg/lít khí thở.