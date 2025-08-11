Hai "trùm sò" Công ty tài chính Vietnam Capital cùng nhận án chung thân

Ngày 11/8, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lê Trọng Linh (36 tuổi, quê Thanh Hóa) và Trương Quốc Thái (39 tuổi, quê Bến Tre, nay là tỉnh Vĩnh Long) cùng án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital do hai đối tượng nêu trên cầm đầu.

Theo cáo trạng, năm 2016, Linh nảy sinh ý định huy động tiền gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, do pháp luật chỉ cho phép tổ chức tín dụng được ngân hàng nhà nước cấp phép mới được nhận tiền gửi tiết kiệm nên anh ta đăng ký Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital dưới vỏ bọc dịch vụ cầm đồ.

Hai bị cáo tại phiên xét xử (Ảnh: Trạng Chi).

Sau đó, Linh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Thái làm giám đốc. Dù đăng ký tăng vốn điều lệ nhưng từ khi thành lập đến khi bị điều tra, Linh, Thái và các cổ đông khác không góp vốn, các tài sản công ty đều từ tiền huy động của khách hàng.

Từ tháng 3/2016, Linh tuyển nhân viên, mở văn phòng giao dịch, trực tiếp tổ chức và chỉ đạo việc tư vấn nhận tiền gửi. Các gói tiết kiệm do Linh tự thiết kế, kỳ hạn 6-24 tháng, lãi suất đến 18%/năm.

Thời điểm khởi tố vụ án, có 308 khách hàng gửi tiền tiết kiệm cho công ty. Công an đã làm việc được với 288 bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt là gần 140 tỷ đồng. số còn lại thuộc trường hợp đã tất toán, không hợp tác hoặc không tìm được địa chỉ.

Các bị hại ngồi kín phòng xét xử (Ảnh: A Núi).

Dữ liệu ngân hàng xác định Thái sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền gửi, sau khi cân đối chi phí, chuyển vào 2 tài khoản của Linh.

Từ năm 2020 đến 2023, Thái chuyển cho Linh hơn 10 tỷ đồng, còn Linh chuyển lại cho Thái gần 6,5 tỷ đồng. Ngoài ra, 2 bị cáo nhiều lần giao nhận tiền mặt không có chứng từ.

Đối với các khoản tiền nhận từ Thái, Linh sử dụng đầu tư, gửi tiết kiệm ngân hàng, chi trả lãi, gốc cho khách hàng đến hạn tất toán… Cuối năm 2020, 2 bị cáo chỉ còn xoay vòng tiền của người gửi sau để trả cho người gửi trước. Đến năm 2023, công ty đã mất khả năng chi trả.