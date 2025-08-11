Đôi vợ chồng tử vong trong nhà, trên người có nhiều vết đâm

Tối 11/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai vợ chồng tử vong trong một căn nhà trên đường Lê Minh Ngươn, thuộc khóm 2, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 11/8, Công an phường Long Xuyên nhận được tin báo của anh P. (29 tuổi, cư trú phường Long Xuyên) về việc phát hiện cả cha lẫn mẹ tử vong bất thường trong phòng ngủ, trên người hai nạn nhân có nhiều vết đâm.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, ông D.V.P. (63 tuổi) và bà L.T.T. (62 tuổi) sống bằng nghề kinh doanh sắt, vít, bulong… Thời gian gần đây, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã do bà T. nghi ngờ ông P. có người tình bên ngoài.

Nhận được tin báo, Công an phường Long Xuyên tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định nguyên nhân vụ việc.

Qua quá trình khám nghiệm ban đầu, công an xác định, khả năng do mâu thuẫn gia đình nên ông P. dùng dao đâm chết bà T., sau đó tự sát.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.