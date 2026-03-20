Bỏ trốn ra nước ngoài sau khi dàn cảnh cướp 1,5 tỷ đồng

Ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho hay đơn vị đã vận động và tiếp nhận đối tượng Phạm Hoài Thưng (31 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp) từ nước ngoài về đầu thú.

Thưng được xác định có liên quan vụ án dàn cảnh mua bán đá thiên thạch để cướp 1,5 tỷ đồng tại Đắk Lắk rồi vượt biên sang Campuchia.

Đối tượng Phạm Hoài Thưng đã về nước đầu thú (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Theo cơ quan công an, trong thời gian lẩn trốn, Thưng thường xuyên nghe ngóng, biết mình đang bị truy lùng gắt gao và cơ quan chức năng đến tận nơi cư trú để vận động đầu thú. Do đó, đối tượng này đã quyết định về nước và đến trụ sở công an, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trong vụ án này, đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt giữ 5 đối tượng. Riêng Phan Văn Tân (39 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ) và Trần Hoài Thanh (32 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long) đang bỏ trốn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi lên kế hoạch rao bán đá thiên thạch để cướp tiền, nhóm đối tượng đã hẹn nạn nhân đến phường Tuy Hòa để giao dịch.

Ngày 13/12/2025, nhóm đối tượng ném bột ớt vào mặt người mua đá thiên thạch rồi giật túi xách có chứa 1,5 tỷ đồng và lên ô tô chờ sẵn để rời đi. Sau đó, cả nhóm di chuyển đến tỉnh Khánh Hòa để chia tài sản đã cướp và bỏ trốn.