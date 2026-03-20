Băng nhóm chuyên trộm xe máy liên tỉnh sa lưới

Ngày 19/3, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này phối hợp Công an xã Tân Kỳ và các đơn vị liên quan đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe mô tô liên tỉnh.

Theo cơ quan chức năng, từ cuối tháng 12/2025 đến đầu tháng 3, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp ghi nhận các vụ trộm cắp xe máy. Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh, gây bức xúc trong dư luận.

Đối tượng Thái Đình Thắng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Văn Hậu).

Trước tình hình phức tạp này, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an xã Tân Kỳ xác lập chuyên án, huy động lực lượng tập trung đấu tranh, làm rõ.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng gồm 9 người, đều trú tại xã Vân Du (Nghệ An), do Thái Đình Thắng (SN 2007) cầm đầu. Thắng từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên tụ tập các đối tượng khác để thực hiện hành vi phạm tội.

Nhóm này thường sử dụng xe mô tô không gắn biển kiểm soát, di chuyển qua nhiều địa bàn để tìm kiếm "mục tiêu". Khi phát hiện xe không có người trông coi, các đối tượng sẽ phân công người cảnh giới, nhanh chóng tiếp cận và thực hiện hành vi trộm cắp.

Sau thời gian theo dõi, trong các ngày 15-16/3, lực lượng công an đã đồng loạt triển khai phương án, bắt giữ các đối tượng khi chúng đang chuẩn bị rời địa bàn, trốn ra các tỉnh phía Bắc.

Ngoài đối tượng cầm đầu Thái Đình Thắng, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 8 đối tượng khác (16-20 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tang vật chuyên án thu giữ (Ảnh: Văn Hậu).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Nghệ An và Bắc Ninh. Ngoài việc bán xe lấy tiền tiêu xài cá nhân, nhóm này còn sử dụng xe trộm được để tụ tập lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Ban chuyên án đã thu giữ 9 xe mô tô là tang vật của các vụ trộm, tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thái Đình Thắng và các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.