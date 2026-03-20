Chém người gây thương tích rồi bỏ trốn sang Campuchia

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế thông tin đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Phi Long (SN 2008, trú tại phường Kim Long) và Vũ Bá Ngọc Sơn (SN 2007, trú tại phường Phú Xuân, cùng thành phố Huế).

Cả 2 đối tượng đều bị truy nã về các tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Hai đối tượng Nguyễn Phi Long và Vũ Bá Ngọc Sơn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ điều tra, vào tối 10/2/2025, Nguyễn Phi Long và Vũ Bá Ngọc Sơn cùng 15 đối tượng khác (14-18 tuổi, cùng trú tại thành phố Huế) sử dụng 6 xe máy, mang theo nhiều hung khí như dao tự chế, kiếm và vỏ chai bia đi tìm nhóm đối tượng có mâu thuẫn từ trước nhằm đánh trả.

Nhóm này điều khiển xe di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế, gây mất trật tự an ninh. Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Điện Biên Phủ và Đào Tấn, phát hiện anh Nguyễn Văn Đô (SN 2008) và Nguyễn Phan Xuân Quý (SN 2004), cùng trú tại phường Thuận Hóa, thành phố Huế, các đối tượng đã quay xe, đuổi theo và dùng hung khí chém nhiều nhát vào người nạn nhân.

Hậu quả, anh Nguyễn Văn Đô bị thương tích ở tay trái, lưng và chân phải, với tỷ lệ tổn thương cơ thể được giám định là 8%.

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng đủ tuổi theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Nguyễn Phi Long, Vũ Bá Ngọc Sơn cùng Huỳnh Quang Vinh (SN 2009, trú tại phường Phú Xuân) đã nhanh chân bỏ trốn sang Campuchia.

Qua quá trình theo dõi, truy tìm tung tích, xác định thời điểm các đối tượng trở về địa phương, cơ quan chức năng đã bắt giữ thành công Long và Sơn.

Riêng đối tượng Huỳnh Quang Vinh vẫn đang lẩn trốn. Cơ quan công an tiếp tục phối hợp gia đình và các lực lượng liên quan vận động Vinh sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.