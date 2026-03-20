Dùng chìa khóa đâm vào đầu người khác vì mâu thuẫn tại quán karaoke

Ngày 20/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt H.T.P. (trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra tội Cố ý gây thương tích.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, tháng 11/2025, H.T.P. đến một quán karaoke trên địa bàn xã Bình Sơn vui chơi. Tại đây P. có sử dụng rượu bia.

Trong quá trình hát karaoke, P. và một người đàn ông khác xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. P. đã cầm chìa khóa xe máy để lộ phần đầu nhọn ra ngoài rồi đấm mạnh vào phần đầu của đối thủ.

Cú đấm khiến nạn nhân bị thương nặng. Theo kết quả giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân lên đến 62%.

Qua điều tra, công an xác định hành vi của H.T.P. là cố ý, trực tiếp xâm hại sức khỏe của người khác. Do đó, công an đã bắt P. để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.