Bộ Công an phối hợp điều tra vụ lộ dữ liệu tại Trung tâm tín dụng Quốc gia

Ngày 11/9, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) cho biết đã ghi nhận sự cố an ninh mạng xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC).

Ngày 10/9, VNCERT tiếp nhận báo cáo về dấu hiệu vi phạm dữ liệu cá nhân tại CIC.

Ngay sau đó, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chỉ đạo VNCERT phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, doanh nghiệp an toàn thông tin (Viettel, VNPT, NCS), CIC và Ngân hàng Nhà nước triển khai biện pháp kỹ thuật ứng phó, tăng cường bảo đảm an ninh mạng, thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định.

Kết quả ban đầu xác định, có dấu hiệu tội phạm mạng tấn công nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân, số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt đang được thống kê, làm rõ.

VNCERT yêu cầu tổ chức, cá nhân không tự ý tải, chia sẻ, sử dụng dữ liệu bị lộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý. Các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt tổ chức tài chính, ngân hàng cần rà soát, tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 14423:2025 về an ninh mạng.

Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, tránh để tội phạm mạng lợi dụng thông tin thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.