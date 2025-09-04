Từ 2026, cố ý làm lộ, mất dữ liệu cá nhân cũng vi phạm pháp luật

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân hiệu lực từ ngày 1/1/2026 có quy định về những hành vi bị nghiêm cấm.

Theo Điều 7 của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, hành vi xử lý dữ liệu cá nhân nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân là bị cấm.

Bên cạnh đó, cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân; lợi dụng hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; xử lý dữ liệu cá nhân trái quy định của pháp luật cũng là những hành vi bị cấm.

Luật cũng cấm sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác, cho người khác sử dụng dữ liệu cá nhân của mình để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.

Cảnh sát phá đường dây mua bán hơn 6,2 triệu dữ liệu cá nhân trên toàn quốc (Ảnh minh họa: Đ.L.).

Đặc biệt, các hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác; chiếm đoạt, cố ý làm lộ, làm mất dữ liệu cá nhân cũng sẽ bị cấm.

Nếu vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Điều 8 quy định tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân là 10 lần khoản thu có được từ hành vi vi phạm.

Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có hành vi vi phạm quy định chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới là 5% doanh thu của năm trước liền kề của tổ chức đó.

Trong khi đó, mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân là 3 tỷ đồng.