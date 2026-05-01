Bộ Công an đề xuất coi người phạm tội bỏ trốn là tình tiết tăng nặng

Theo dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bổ sung 2 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, gồm: “Người phạm tội bỏ trốn” và “người phạm tội là thành viên của tổ chức tội phạm”.

Cơ quan soạn thảo cho rằng việc bổ sung các tình tiết này nhằm hoàn thiện căn cứ để tòa án quyết định hình phạt, bảo đảm công bằng, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

Theo quy định hiện hành, khi quyết định hình phạt, tòa án căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, cùng các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Bộ luật Hình sự hiện đã quy định nhiều tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, phạm tội vì động cơ đê hèn, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm…

Tuy nhiên, tình tiết “người phạm tội bỏ trốn” hiện chưa được quy định riêng là tình tiết tăng nặng. Vì vậy, Bộ Công an đề xuất bổ sung để có thêm căn cứ xử lý nghiêm các trường hợp sau khi phạm tội tìm cách trốn tránh pháp luật.