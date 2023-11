Bộ Công an mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trên toàn quốc

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc được Bộ Công an mở ra nhằm giữ vững an ninh, trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước.

Theo kế hoạch, từ ngày 15/12, Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bộ Công an cũng lưu ý việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư…

Lực lượng công an ra quân đảm bảo an ninh trật tự (Ảnh: BCA).

Trong đợt này, Bộ Công an cho biết sẽ tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan "tín dụng đen", tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp và các loại tội phạm khác thường xảy ra trong dịp Tết.

Công an các đơn vị, địa phương được yêu cầu tăng cường đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm sản xuất, mua bán, tổ chức, sử dụng ma túy trong nước.

Đi kèm với đó, các đơn vị cần đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng trong những ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán.

Ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán, cũng là mục tiêu được Bộ Công an đặt ra.

Bộ yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ trong nhận diện, phát hiện, đấu tranh với tội phạm lợi dụng công nghệ cao, không gian mạng để hoạt động, nhất là hành vi lừa đảo, cờ bạc, mại dâm…

Ngoài ra, Bộ Công an chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm theo các chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, quá tải, xe khách, xe container... Đồng thời, đơn vị này lưu ý cần có phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép.