Giám đốc Công an TPHCM: "Không để người dân là nạn nhân của các hành vi phạm tội"

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân trấn áp tội phạm (Ảnh: Hoàng Thuận).

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, 11 tháng đầu năm 2022, lực lượng công an đã chủ động trong công tác nắm tình hình, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại, xuyên tạc của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; kéo giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; khám phá nhanh các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng…

Thời điểm cuối năm, các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Vì vậy, lực lượng công an phải quán triệt quan điểm, phương châm phòng, chống tội phạm là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng công an là nòng cốt.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm kéo dài từ 15/11 đến ngày 5/2/2023 (Ảnh: Hoàng Thuận).

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, ở đâu để tội phạm lộng hành thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nơi đó phải chịu trách nhiệm. Lực lượng công an phải có trách nhiệm tham mưu cho các cấp, chính quyền trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

"Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để người dân nắm đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn tội phạm, nhất là các hành vi lừa đảo lợi dụng công nghệ cao, nhằm hạn chế, không để người dân là nạn nhân của các hành vi phạm tội...", Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho hay.

Các lực lượng xuất quân sau buổi lễ (Ảnh: Hoàng Thuận).

Ngoài ra, Thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu Công an các quận, huyện củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cảnh sát khu vực, công an xã chính quy. Trong xây dựng lực lượng phải kiên quyết thay thế, điều chuyển công tác, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thiếu trách nhiệm, né tránh, làm ngơ, "bảo kê" cho tội phạm.

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bắt đầu từ hôm nay (15/11) đến ngày 5/2/2023.