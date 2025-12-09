Bộ Công an đề nghị Interpol ban hành cảnh báo đối với Đặng Thị Huệ

Ngày 9/12, Công an Hưng Yên cho biết, Bộ Công an đã thông báo đến Interpol đề nghị ban hành cảnh báo đối với Đặng Thị Huệ, đối tượng có tiền án, tiền sự và đang bị truy nã.

Bị can Đặng Thị Huệ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an Hưng Yên, Cơ quan An ninh điều tra của đơn vị đang điều tra vụ án Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố và truy nã Đặng Thị Huệ (44 tuổi, hộ khẩu tại xã Thư Vũ, Hưng Yên).

Sau khi xác định Huệ đã trốn ra nước ngoài, Công an tỉnh Hưng Yên báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để làm thủ tục truy nã quốc tế. Bộ Công an đã đề nghị Interpol phát cảnh báo và gửi thông tin tới Văn phòng Interpol tại nhiều nước châu Âu như Đức, Áo, Bỉ, Pháp, Hà Lan, Séc... để hỗ trợ phòng ngừa tội phạm và rà soát quá trình xin thị thực của bị can.

Cơ quan An ninh điều tra kêu gọi Đặng Thị Huệ nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng và bảo đảm quyền bào chữa. Trường hợp không trình diện sẽ bị xem là từ bỏ quyền tự bào chữa và có thể bị xét xử vắng mặt theo quy định pháp luật.