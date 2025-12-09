Bắt giam cặp vợ chồng chủ tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa

Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, trú tại 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung) về tội Trốn thuế.

Cùng tội danh này cơ quan chức năng cũng khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Thu Hương (SN 1960, vợ Bình) và Nguyễn Thu Nga (SN 1990, cháu bị can Bình).

Lực lượng công an khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Hữu Bình (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Quá trình điều tra công an xác định, từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Hữu Bình và vợ là Lê Thị Thu Hương, với vai trò chủ doanh nghiệp, đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng nhằm trốn thuế, không ghi nhận vào sổ sách kế toán của công ty, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế khoảng 10 triệu đồng.

Ngoài ra, vợ chồng Bình còn chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân để ngoài sổ sách và không khai báo với cơ quan thuế.

Cảnh sát xuất hiện tại số nhà 411, đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành (Ảnh: Hoàng Dương).

Chỉ tính riêng một tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong tháng 11 và 12/2024 đã phát sinh giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, số thuế trốn khoảng 500 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.