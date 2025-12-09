"Con nghiện" cầm dao đe dọa, đuổi công an ở Thái Nguyên

Ngày 9/12, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Anh Cường (36 tuổi, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan chức năng, tối 5/12, Công an phường Tích Lương phối hợp tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở đến nhà Cường để xác định tình trạng nghiện, sử dụng ma túy.

Cường và tang vật (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Tổ công tác sau đó mời Cường về trụ sở để kiểm tra ma túy trong cơ thể.

Lo sợ bị xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, Cường lớn tiếng chửi bới, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Đối tượng sau đó xuống bếp lấy một con dao, đe dọa và dồn đuổi tổ công tác ra sân nhà.

Trước tình huống manh động, Công an phường Tích Lương đã tăng cường lực lượng đến hiện trường, khống chế và triệu tập Cường về trụ sở làm việc. Kết quả xét nghiệm cho thấy đối tượng dương tính với ma túy Methamphetamine.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra.