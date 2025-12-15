Bộ Công an đang xác minh sai phạm tại dự án trụ sở Bộ Ngoại giao

Chiều 15/12, tại họp báo công tác công an năm 2025 của Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) đã thông tin về những sai phạm tại dự án trụ sở mới Bộ Ngoại giao.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục C03, lãnh đạo Bộ Công an đã giao Cục C03 nghiên cứu, xác minh các sai phạm, căn cứ theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Hiện trạng dự án trụ sở mới Bộ Ngoại giao (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự án xây dựng trụ sở mới Bộ Ngoại giao tại đường Lê Quang Đạo (Hà Nội) được khởi công từ năm 2009, với mục tiêu xây dựng một công trình hiện đại phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.

Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ triển khai, dự án không những chậm tiến độ kéo dài mà còn để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, gây lãng phí lớn ngân sách nhà nước.

Theo kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm toán và điều tra, dự án đã vi phạm hàng loạt quy định trong quá trình chuẩn bị đầu tư, phê duyệt thiết kế, tổng mức đầu tư và tổ chức thực hiện.

Tổng mức đầu tư của dự án nhiều lần được điều chỉnh tăng cao, từ khoảng hơn 3.400 tỷ đồng ban đầu lên trên 4.000 tỷ đồng, nhưng việc điều chỉnh thiếu căn cứ chặt chẽ, không bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Quá trình triển khai còn bộc lộ sai phạm trong công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng. Một số gói thầu được xác định có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu, làm tăng chi phí đầu tư, giảm hiệu quả sử dụng vốn. Công tác quản lý, giám sát dự án lỏng lẻo, dẫn đến tình trạng thi công cầm chừng, kéo dài nhiều năm, trong khi công trình không thể đưa vào sử dụng, gây lãng phí lớn tài sản công.

Đặc biệt, cơ quan điều tra xác định một số cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Bộ Ngoại giao và Ban quản lý dự án đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Những sai phạm này không chỉ làm đội vốn dự án mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại.

Vụ việc sau đó đã được chuyển sang cơ quan điều tra để làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Sai phạm tại dự án trụ sở Bộ Ngoại giao được xem là bài học đắt giá về công tác quản lý đầu tư công, cho thấy yêu cầu cấp thiết phải siết chặt kỷ cương, minh bạch và trách nhiệm trong sử dụng ngân sách nhà nước, tránh để xảy ra thất thoát, lãng phí kéo dài.