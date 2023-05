Bỏ chạy sau vi phạm giao thông, dùng súng bắn trọng thương cảnh sát

Ngày 10/5, Công an tỉnh Kon Tum thông tin đã phối hợp với Công an TP Kon Tum bắt giữ nghi can dùng súng bắn Hạ sĩ Bloong Điệp (20 tuổi, thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Kon Tum) bị thương.

Trước đó, sáng 7/5, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Kon Tum làm nhiệm vụ tại xã Đắk Bla (TP. Kon Tum). Phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm luật giao thông, Tổ tuần tra ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện.

Lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum thăm hỏi chiến bị thương khi làm nhiệm vụ (Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum).

Tuy nhiên, nhóm đối tượng này không chấp hành hiệu lệnh mà bỏ chạy và dùng súng bắn trọng thương Hạ sĩ Bloong Điệp. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tổ công tác đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Kon Tum bắt giữ được một đối tượng tại huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum).

Mở rộng điều tra, lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục bắt giữ một đối tượng khác đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắk. Đây là người dùng súng bắn trọng thương Hạ sĩ Bloong Điệp.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.