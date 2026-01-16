Đăng video đánh ghen phản cảm, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn đã xử phạt một trường hợp đăng tải clip có nội dung phản cảm trên Facebook.

Theo đó, vào ngày 31/12/2025, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện tài khoản Facebook của bà L.T.X. đăng tải clip liên quan đến vụ việc đánh ghen của một nhóm người, trong đó có nhiều hình ảnh phản cảm, đồi trụy, trái thuần phong mĩ tục.

Sau khi được đăng tải, video đã thu hút sự tương tác của nhiều người dùng mạng xã hội, trong đó có những bình luận thiếu chuẩn mực, trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 1/1, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Công an xã Hội Hoan làm việc với bà L.T.X..

Công an làm việc với bà L.T.X. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Làm việc với công an, bà L.T.X. khai video trên được bà tải về từ một nhóm kín trên Facebook.

Bà này đăng tải video trên mạng xã hội với mục đích gây tò mò, thu hút lượng tương tác phục vụ cho công việc bán hàng của bản thân.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích bà X. đã nhận thức được hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ video, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Công an xác định, hành vi đăng tải video có nội dung phản cảm của L.T.X. đã vi phạm Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà L.T.X. số tiền 7,5 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người người dân tuyệt đối không chia sẻ, phát tán, đăng tải video clip, hình ảnh và các nội dung nhạy cảm, trái thuần phong mỹ tục trên không gian mạng.