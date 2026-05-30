Biên phòng Tây Ninh bắt giữ kẻ định sang Campuchia trốn án
(Dân trí) - Phát hiện người đàn ông liên quan vụ án đánh bạc tại Hà Nội đang tìm cách xuất cảnh sang Campuchia, lực lượng biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với công an địa phương tổ chức bắt giữ.
Ngày 29/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp với Công an xã Mỹ Quý bắt giữ Trần Nguyên Gia (53 tuổi, quê Hưng Yên) để điều tra vụ án đánh bạc tại Hà Nội.
Hôm 28/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được công văn của Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP Hà Nội) và Công an xã Mỹ Quý về việc truy tìm Trần Nguyên Gia - người có liên quan trong vụ án đánh bạc tại xã Thuận An, TP Hà Nội.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Mỹ Quý rà soát địa bàn biên giới.
Đến khoảng 6h ngày 29/5, trong lúc tuần tra tại khu vực bãi xe thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý, lực lượng chức năng phát hiện Gia đang tìm cách xuất cảnh sang Campuchia nên tiến hành bắt giữ.
Sau khi bị bắt, Gia được đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây để làm việc, xử lý theo quy định.
Đến 19h ngày 29/5, đơn vị đã bàn giao cho Phòng PC02 - Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo thủ tục, thẩm quyền.