Biên phòng Tây Ninh bắt giữ kẻ định sang Campuchia trốn án

Ngày 29/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp với Công an xã Mỹ Quý bắt giữ Trần Nguyên Gia (53 tuổi, quê Hưng Yên) để điều tra vụ án đánh bạc tại Hà Nội.

Gia bị lực lượng biên phòng bắt giữ (Ảnh: M.H.).

Hôm 28/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được công văn của Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP Hà Nội) và Công an xã Mỹ Quý về việc truy tìm Trần Nguyên Gia - người có liên quan trong vụ án đánh bạc tại xã Thuận An, TP Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Mỹ Quý rà soát địa bàn biên giới.

Đến khoảng 6h ngày 29/5, trong lúc tuần tra tại khu vực bãi xe thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý, lực lượng chức năng phát hiện Gia đang tìm cách xuất cảnh sang Campuchia nên tiến hành bắt giữ.

Sau khi bị bắt, Gia được đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây để làm việc, xử lý theo quy định.

Lực lượng biên phòng bàn giao Gia cho Công an TP Hà Nội (Ảnh: Tiên Tiên).

Đến 19h ngày 29/5, đơn vị đã bàn giao cho Phòng PC02 - Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo thủ tục, thẩm quyền.