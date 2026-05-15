Tây Ninh tiếp nhận 127 công dân từ Campuchia, bắt giữ một người bị truy nã

Ngày 15/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp các đơn vị liên quan tiếp nhận 127 công dân do phía Campuchia trục xuất và được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia bảo hộ, bàn giao về nước tại Cửa khẩu quốc tế Tân Nam.

Sau khi tiếp nhận, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với tổ công tác Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Công an tỉnh Tây Ninh và công an các địa phương đưa 127 công dân về Nhà văn hóa ấp Tân Thanh, xã Tân Biên để sàng lọc, phân loại, xác minh và xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, 127 công dân cư trú tại 29 tỉnh, thành trên cả nước, độ tuổi từ 15 đến 60, gồm 36 nữ và 91 nam.

Qua kiểm tra, sàng lọc, đa số công dân nhập cư và lao động trái phép tại Campuchia, sau đó bị lực lượng chức năng nước này truy quét, tạm giữ.

Trong quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Lợi (SN 1983, quê Thái Nguyên) bị truy nã đặc biệt theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an TP Hà Nội và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt giữ, xử lý người này theo quy định pháp luật.

Sau khi rà soát, phân loại và hoàn tất hồ sơ, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời làm thủ tục nhập cảnh cho các công dân theo đúng quy định.

Lực lượng chức năng sau đó bàn giao các công dân cho công an các địa phương để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.